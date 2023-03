Gleice Barbosa, suplente de Amarildo tem até 30 dias para tomar posse

A convocação de Gleice Jane Barbosa foi publicada no Diário Oficial da Assembleia Legislativa de MS desta quarta-feira (22) pelo presidente da Casa de Leis, deputado Gerson Claro para assumir a vaga aberta em decorrência do falecimento do deputado Amarildo Cruz.

Na publicação, o presidente afirma que “convoca a Excelentíssima Senhora Gleice Jane Barbosa, primeira suplente da Federação Brasil da Esperança (Fé Brasil), a qual é constituída pelo PT/ PCdoB/PV, para comparecer a este Legislativo a fim de assumir a vaga aberta”. A convocação está publicada na página 17 do Diário Oficial.

De acordo com o Regimento Interno da ALEMS, o prazo para que a suplente assuma o mandato é de 30 dias contados a partir da convocação no Diário Oficial.

Gleice Barbosa é professora, nasceu em São Bernardo do Campo (SP), cresceu em Dourados e atua na política desde o movimento estudantil. Filiada ao PT desde 2004, foi presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação (Simted) de Dourados. Nas eleições do ano passado, obteve 9.767 votos, o que lhe garantiu a primeira-suplência.

Falecimento

O deputado Amarildo Cruz foi internado na noite do dia 14 no Proncor, em Campo Grande e faleceu no dia 17, após três paradas cardíacas.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também