Governo assina concessão da MS-112

O Governo de Mato Grosso do Sul assinou nesta quinta-feira (23), durante evento no Auditório da Governadoria, em Campo Grande, o contrato de concessão da rodovia estadual MS-112 e trechos das rodovias federais BR-158 e BR-436.

O governador Eduardo Riedel agradeceu a parceria firmada entre a WAY e Mato Grosso do Sul hoje. “Eu não tenho dúvida que essa parceria com Mato Grosso do Sul nasceu da maneira correta, forte, robusta”, comentou.

Além disso, Riedel agradeceu a assistência prestada pela bolsa de valores de São Paulo ao governo de MS durante os processos de concessão e Parcerias Público-Privadas (PPP). “Gostaria de agradecer também a bolsa de valores de São Paulo, a B3, que em parceria com o Estado conduziu todos os processos de PPPs e concessões que fizemos ao longo dos últimos anos”, disse o governador.

O Secretário Hélio Peluffo, de Estado de Infraestrutura e Logística, afirmou que essa concessão “é de extrema importância ímpar para o estado de Mato Grosso do Sul”. “Primeiro que você atende o bolsão, que é uma região produtora, que você encaminha para aquela região toda a produção de celulose, que representa hoje 11% da produção nacional, você gera emprego, melhora a qualidade de vida das pessoas, além de garantir que as pessoas possam transitar em segurança”, afirmou.

Com um investimento total de R$ 3,5 bilhões ao longo de 30 anos, a Concessionária WAY-112 ficará responsável por gerir a MS-112, que liga Três Lagoas à Cassilândia, com extensão de 200 km, a BR-158 entre o entroncamento da MS-306 até a MS-444, com extensão de 193.8 km, e a BR-436 entre o entroncamento da BR-158 até a divisa com o estado de São Paulo, incluindo a ponto rodoferroviária com extensão de 18.1 km, totalizando 412.8 km.

Paulo Lopes, presidente da concessionária explicou que a parte mais substancial das obras deverá começar ainda em abril deste ano.

“Essa nova concessão, que é um marco hoje assinatura, são mais de 412 quilômetros de concessão da rodovia”, explicou. “Dia 28 nós vamos começar a fazer a fazer todos os trabalhos iniciais, tapa buraco, limpeza, mudança dos dispositivos de segurança e tentar começar a amenizar a parte de acidente na rodovia”

O presidente da nova gestora das rodovias informou que a expectativa da empresa é que as obras de recapeamento na BR-158 e 436, deem uma “cara nova” aos trechos reformados. Além das obras, a empresa estuda uma parceria com a operadora de telefonia Tim para oferecer 4g nas rodovias para usuários da operadora.

No entanto, Lopes afirma que uma duplicação das vias não está prevista no contrato de concessão.

Ao final do evento, Riedel agradeceu o trabalho feito por seu antecessor, Reinaldo Azambuja, e destacou a importância dos projetos da gestão anterior para o que ocorre atualmente em MS.

A solenidade da assinatura do contrato de concessão contou com a presença do ex-governador Reinaldo Azambuja e a ex-primeira-dama do Estado, Fátima, o presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), Gerson Claro, o presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), desembargador Sérgio Fernandes Martins e o superintendente regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) em MS Euro Nunes Varanis Junior.

Deixe seu Comentário

Leia Também