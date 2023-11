Governo de MS afastará servidores investigados

Após operação Turn Off desencadeada pelo Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (GAECO), em que três servidores estão envolvidos, o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul afirmou, por meio de nota, que os servidores sob investigação serão imediatamente afastados de suas funções. "A medida visa garantir total transparência sobre contratos e procedimentos adotados pela gestão pública".

Ainda conforme nota, o Governo informou que a operação não se estendeu a órgãos do Governo do Estado e que a Controladoria-Geral e a Procuradoria-Geral acompanharão as novas etapas da investigação.

Confira na íntegra:

"O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul informa que os servidores sob investigação, no âmbito da operação do Gaeco/Gecoc, realizada na manhã de hoje, quarta-feira (29), resultante de inquérito sobre contratos firmados em anos anteriores, serão imediatamente afastados de suas funções.

O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul informa que a medida visa garantir total transparência sobre contratos e procedimentos adotados pela gestão pública.

O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul esclarece ainda que a operação não se estendeu a órgãos do Governo do Estado e que a Controladoria-Geral e a Procuradoria-Geral acompanharão as novas etapas da investigação."

Deixe seu Comentário

Leia Também