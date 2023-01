Governo derruba primeiro sigilo de 100 anos; visitas à Michelle são reveladas

O chefe da Secretaria de Comunicação Social (Secom), Paulo Pimenta, anunciou que o governo retirou o sigilo de 100 anos imposto pela gestão de Jair Bolsonaro em relação a 565 registros de entrada na residência oficial do presidente, o Palácio da Alvorada.

A lista de movimentações se refere a pessoas que visitaram Michelle Bolsonaro no palácio entre 2021 e 2022, os dois últimos anos de mandato de seu marido.

De todos os nomes, o mais recorrente foi o de Nídia Limeira de Sá, diretora de Acessibilidade e Apoio a Pessoas com Deficiência do Ministério da Educação durante o governo Bolsonaro, que visitou a ex-primeira-dama 51 vezes nesse período de tempo.

A segunda pessoa com mais registros de visita é o pastor Claudir Machado, da Igreja Batista Atitude em Brasília, com 31 visitas, seguido da cabelereira Juliene Cunha, que visitou Michelle 24 vezes, e Cynara Boechat, estilista, que foi até o palácio 5 vezes.

Quebra de sigilo

Durante sua campanha, Lula prometeu que iria quebrar os sigilos de 100 anos impostos durante a gestão do governo Bolsonaro.

No dia 1º de janeiro de 2023, após tomar posse da presidência, Lula assinou decreto solicitando a revisão dos sigilos de Bolsonaro pela Controladoria-Geral da União (CGU).

