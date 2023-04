Governo deve apresentar proposta contra a violência nas escolas em até 90 dias

O ministro da Educação, Camilo Santana, afirmou nesta quinta-feira (9) que o governo realizará reuniões semanais para discutir o combate à violência nas escolas e deve apresentar, em até 90 dias, uma proposta sobre o tema.

A afirmação do ministro ocorreu após uma reunião em Brasília com um grupo interministerial criado pelo governo para discutir o tema e apresentar soluções.

“A reunião hoje foi, primeiro, para definir as equipes de cada ministério que irão estar à frente [do grupo]. Nós faremos reuniões semanais, as equipes técnicas, e a gente definiu os responsáveis em cada ministério para estar à frente dessa discussão”, disse o ministro.

Além de Santana, os ministros Márcio Macêdo, da Secretaria-Geral, e Nísia Trindade, da Saúde, e o secretário-executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Capelli, estiveram presentes na reunião.

