Estado continuará com contratos de gestão em 2023

O governo de Mato Grosso do Sul seguirá, em 2023, com um de seus principais planos estratégicos do Governo, que é a realização dos contratos de gestão com todas as secretarias, autarquias e fundações do Estado.

Serão estabelecidos compromissos e inovações de cada pasta para 2023, com foco em melhorar as entregas aos cidadãos.

“O foco é total no cidadão, para que o Governo do Estado tenha mais qualidade nas entregas feitas à população, para que estes compromissos firmados por cada secretaria ou fundação gerem projetos consistentes”, disse o secretário-executivo de Gestão Estratégica e Municipalismo, Thaner Castro Nogueira.

Os contratos de gestão são colocados em prática desde 2015, com o então secretário de Governo, Eduardo Riedel, liderando a prática governamental. Os documentos começaram a ser assinados pelo governador e todos os secretários no começo de cada ano, e ao final dele são avaliadas as metas e resultados cumpridos.

“Trata-se de um documento firmado e assinado pelo governador com os secretários, sendo que neste ano os gestores das autarquias e fundações também vão assinar. Esta novidade inclusive está presente no plano de governo do Eduardo Riedel”, explicou Nogueira.

O secretário explicou que os contratos constam, já na primeira cláusula, com os compromissos firmados, que devem alcançar resultados satisfatórios até o final do ano. A segunda cláusula se refere a quais serão as entregas efetivas.

Após as assinaturas, os gerentes de cada projeto planejam as ações, estabelecem datas, valores e andamento das propostas. O monitoramento tem início em abril, quando reuniões mensais entre os gerentes e equipe da Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica (Segov) começam.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui . E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também