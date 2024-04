Governo e Sebrae atuarão em favor de indígenas

Prometendo desenvolver ações conjuntas voltadas para os povos indígenas de Mato Grosso do Sul, o governador Eduardo Riedel e o Sebrae assinaram um Termo de Cooperação Institucional para resgatar a identidade, cultura e gerar rendas nas comunidades por meio do Empretec. O objetivo do programa é despertar o empreendedorismo nas lideranças e nos profissionais que atuam na área, já que hoje o Estado conta com 116 mil indígenas espalhados pelos 79 municípios.

Eduardo Riedel apontou que sabe o que cada comunidade tem uma vontade e oportunidade diferente, mas que vai ajudar todos dentro da realidade de cada um com a ajuda do Empretec. "O Estado vai estar presente em cada uma delas, levando qualificação, capacitação. Seguindo a visão de cada uma, para poder transformar essa realidade", disse.

Fernando Souza, subsecretário de Políticas Públicas dos Povos Originários, disse que o Estado já possuía algumas iniciativas, mas nem sempre eram bem vistas ou colocadas em prática, mas com o termo de cooperação, a realidade pode ser diferente a partir de agora.

Décio Nery de Lima, presidente do Sebrae, afirma que a assinatura do termo e a expansão do Empretec representa "uma obra de valor humano". Claudio Mendonça, diretor do Sebrae, aponta que a ideia é ampliar ainda mais o Empretec levando oportunidades para as comunidades indígenas, trazendo desenvolvimento, a inclusão das pessoas pelo trabalho e pelas oportunidades.

A secretária de Estado e Cidadania, Viviane Luiza da Silva, pontua que esse programa em pretérito indígena, para além do empreendedorismo, é também a autonomia econômica, a sustentabilidade dentro dos territórios e, além disso, para o protagonismo das mulheres.

