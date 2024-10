Governo lança novas diretrizes sobre o transporte aéreo de animais

O governo federal apresentou nesta quarta-feira (30), como já estava previsto, as diretrizes do Plano de Melhorias do Transporte Aéreo de Animais Domésticos (Pata) durante cerimônia com a presença do ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho.

As medidas, que serão formalizadas em uma portaria que deve ser publicada nesta quinta-feira (31), buscam melhorar as condições de animais domésticos durante o transporte aéreo e evitar casos como o do cão Joca, que morreu durante transporte da companhia aérea Gol, que errou o aeroporto de destino do animal.

Entre as medidas anunciadas, está a implementação de ferramentas de rastreamento dos animais em voos, sobretudo nos casos de transporte feito nos porões das aeronaves e o aprimoramento da comunicação com o tutor, com a divulgação de um guia de boas práticas e de orientações sobre como embarcar os pets em segurança.

Além disso, as companhias deverão disponibilizar o serviço de atendimento veterinário emergencial nos aeroportos. Outra diretriz também trata do treinamento periódico de equipes que fazem o transporte aéreo dos animais.

Com a publicação da portaria, as empresas terão 30 dias para se adequar às regras, com a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) sendo responsável pela política.

