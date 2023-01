Governo MS exonera todos na segunda

Todos os cargos de confiança devem ser exonerados na segunda-feira (2). A “degola” geral vem por dois motivos, para que o novo governador Eduardo Riedel inicie de fato e de direito o seu governo e “para adaptar o estado ao novo organograma aprovado na assembleia”, segundo relato de fonte que participou da estratégia a ser adotada.

Na sequência e durante a semana as nomeações serão refeitas ou não e publicadas já sob “nova direção”, de acordo com as orientações políticas e técnicas que nortearão a gestão que se inicia.

Deixe seu Comentário

Leia Também