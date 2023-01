Governo vai custear passe de alunos da Rede Estadual na Capital

O Governo de Mato Grosso do Sul, após tratativa com a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, garantiu nesta quarta-feira (18) que continuará a custear as gratuidades oferecidas aos estudantes da Rede Estadual de Ensino na Capital.

"A prefeita Adriane veio solicitar apoio do Estado para garantir o repasse de recursos para que esses alunos continuem com a gratuidade no transporte coletivo em Campo Grande, e teve da nossa parte a garantia desse apoio, desse auxílio no transporte desses alunos em nossa Capital", destacou o governador Eduardo Riedel.

O apoio do governo em cobrir a gratuidade aos alunos da Rede Estadual de Ensino da Capital surgiu ano passado, quando, em meio a uma crise, a prefeitura procurou auxílio junto ao governo do Estado.

Para 2023, será feito uma atualização dos números de estudantes antes de um novo acordo ser firmado.

"Conversamos para garantir esse convênio, tendo em vista a necessidade atual e o avanço dos estudos para a nova tarifa no município de Campo Grande. Essa parceria é muito importante. Ainda não temos os números fechados, mas no governo anterior eram 13.211 alunos da rede estadual. Vamos esperar encerrar as matrículas", explicou a prefeita.

Além do governador Eduardo Riedel e Adriane Lopes, estiveram presentes na reunião o secretário de Governo e Gestão Estratégica, Pedro Caravina, o procurador geral da Capital, Alexandre Ávalo, e a procuradora estadual Doriane Gomes Chamorro, que comanda a Consultoria Legislativa.

