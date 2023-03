Governo voltarÃ¡ a exigir visto de turistas dos EUA, CanadÃ¡, JapÃ£o e AustrÃ¡lia

O governo brasileiro decidiu, nesta quarta-feira (8), que voltará a exigir vistos para turistas dos Estados Unidos, Canadá, Japão e Austrália. A informação será repassada pela embaixada do Brasil em cada um dos países atingidos pela decisão.

O Itamaraty, atendendo a pedido do presidente Lula (PT), decidiu por suspender a isenção de visto para os turistas, já que o órgão atende ao que chama de princípio de reciprocidade, ou seja, isenta a necessidade de visto à países que fazem o mesmo, que não é o caso dos quatro afetados na decisão.

A isenção unilateral de vistos a turistas dos países foi concedida pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) em 2019, porém, mesmo sem a necessidade de visto, auxiliares do atual governo avaliaram que não houve aumento no fluxo de turistas estrangeiros no período.

Os procedimentos para o restabelecimento da exigência já estão sendo tomados, mas devem demorar algumas semanas ainda.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui . E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também