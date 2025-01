Inelegibilidade 'derruba' nomeação de Tiago Vargas na Prefeitura

A prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (PP), tornou sem efeito a nomeação do ex-vereador Tiago Henrique Vargas (PP) para o cargo comissionado de Assessor Especial na Secretaria Especial de Articulação Regional. A decisão foi publicada no Diário Oficial desta quinta-feira (30).

Tiago Vargas havia sido nomeado em 14 de janeiro de 2025, mas sua permanência no cargo foi questionada por juristas. Segundo especialistas, a nomeação estaria em desacordo com a Lei Orgânica do Município, que impede a admissão de pessoas enquadradas em hipóteses de inelegibilidade.

Vargas foi demitido da Polícia Civil em 2020, após um Processo Administrativo Disciplinar (PAD), o que o tornou inelegível por oito anos, até 2028. A exoneração foi oficializada por meio do Decreto “PE” n. 279, que anulou a nomeação publicada no Diário Oficial n. 7.784.

Outro Lado - Nas redes sociais, Tiago Vargas afirmou estar “desempregado” por denunciar corrupção. Ele atribuiu a revogação da nomeação a opositores e disse que "pessoas maldosas, esquerdistas e políticos corruptos" teriam pressionado a Justiça. Ele também declarou que sua saída foi motivada pelo fato de ter denunciado um ex-governador.

