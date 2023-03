Infovia Digital vai para aba da Secretaria deÂ Governo

O Governo do Estado, representado pelo secretário de Governo Pedro Caravina e pelo secretário de Fazenda Flávio César e a secretária especial Eliane Detoni, firmou nesta quinta-feira (2) o termo aditivo ao contrato de concessão da Infovia Digital, projeto que levará fibra ótica aos 79 municípios do Mato Grosso do Sul.

Firmado na sala de situação da Governadoria, o termo altera o intermediário da gestão do contrato da Infovia Digital, que antes seria a Secretaria de Estado de Fazenda (SEFAZ) e agora será a Secretaria de Estado de Governo (SEGOV).

O contrato é uma Parceria Público-Privada entre o Governo do Estado e o consórcio chileno Sonda, que venceu a licitação promovida pelo Governo sul-mato-grossense e investirá R$ 887 milhões, sendo R$ 306 milhões para a implantação do projeto e R$ 581 milhões para manutenção e operação.

Em Campo Grande, já começou a obra de construção do Centro de Operações de Rede (COR), que controlará toda a infraestrutura da Infovia Digital a partir do Parque dos Poderes, garantindo assim gestão de dados centralizada e integrada.

O secretário de Estado, Pedro Caravina, comemorou a assinatura do documento e destacou a importância do projeto para o Estado. "A infovia ganha uma importância fundamental dentro dos nossos eixos do estado: próspero, inclusivo, verde e digital”, comentou.

