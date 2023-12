Início de 2024 contará com ato simbólico em alusão ao 8 de janeiro no DF

O ano de 2024, assim como este que está se encerrando, será marcado por movimentações em Brasília logo nos primeiros dias do ano, porém, desta vez por parte do governo federal, que realizará um ato simbólico às invasões do 8 de janeiro.

A ideia do governo é repetir a cena do 1º de janeiro deste ano, quando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, acompanhado dos presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco e de seu vice, Geraldo Alckmin, subiram a rampa do Congresso Nacional.

Após subir a rampa, Lula deve discursar no Salão Negro do Congresso, onde deve ser recebido por deputados, senadores, ministros, ministros do Supremo Tribunal Federal e governadores.

Para evitar novos casos como os ataques do início deste ano, o governo está monitorando, desde a semana passada, movimentações “atípicas” de manifestantes. Apear disso, o esquema de segurança é considerado o suficiente para a data.

Deixe seu Comentário

Leia Também