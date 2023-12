Instituto Ranking divulga nova pesquisa da Capital

Com os pré-candidatos já definidos para a Prefeitura de Campo Grande, o cenário de dois meses atrás se mantém equilibrado com ex-governador André Puccinelli liderando, seguido pela ex-deputada federal Rose Modesto.

A pesquisa foi realizada pelo Instituto Ranking entre os dias 20 a 30 de novembro junto a 2 mil moradores. No levantamento espontâneo, onde o entrevistado escolhe um candidato aleatoriamente, André Puccinelli (MDB) aparece com 12% das intenções de voto, 2 pontos percentuais a mais que no levantamento de setembro (10%). Ele é seguido de perto pela ex-deputada federal Rose Modesto (União Brasil), com 9,2%, sendo 2,1 pontos percentuais a mais do que na pesquisa anterior.

Na pesquisa divulgada hoje, a prefeita Adriane Lopes (PP), passou o deputado Lucas de Lima (PDT) e fica em terceiro lugar, com 8,5% de intenção de votos, ou seja, 3,5 pontos percentuais a mais do que a de setembro, onde ela tinha 5%. O deputado estadual Lucas de Lima (PDT) agora tem 5,2%, logo atrás tem o deputado federal Beto Pereira (PSDB-MS), com 3,4%.

Na pesquisa estimulada, a ordem dos candidatos se mantém e André Puccinelli aparece com 18% das intenções de voto, Rose Modesto com 14,70%, Adriane Lopes 13% Lucas de Lima 18,40%, e Beto Pereira com 6,30 %. Veja os números:

Na pesquisa estimulada 2, a líder é a ex-deputada federal Rose Modesto, com 21,3%, seguida pela atual prefeita Adriane Lopes, com 18%, pelo deputado estadual Lucas de Lima, com 10,4%, pelo deputado federal Beto Pereira, com 7,2%, pelo deputado estadual Coronel David, com 6,3%.

Na pesquisa estimulada 3, a líder é a prefeita Adriane Lopes, com 26,2%, seguida pelo deputado estadual Lucas de Lima, com 16,1%, pelo deputado federal Beto Pereira, com 13%, pelo deputado estadual Coronel David, com 9%, e pela deputada federal Camila Jara, com 5,2%, sendo que 30,5% não sabem ou não responderam.

A margem de erro máxima estimada da pesquisa foi de 2,5% para mais ou para menos. O intervalo de confiança é de 95%.

