Investimento de R$ 674 milhões reforça sistema de energia em MS

Mato Grosso do Sul cresceu e o desenvolvimento do Estado, que ainda está se aproximando dos 50 anos de criação, ocorre a todo vapor. Muito ainda tem por vir e, por isso, investimentos em infraestrutura - seja privado, público ou em parceria - são cada vez mais demandados para atender as necessidades que brotam aos quatro cantos sul-mato-grossenses.

Em encontro na sexta-feira (23) com o governador Eduardo Riedel, os dirigentes da Energisa apresentaram o plano de investimento da empresa para 2024, que soma R$ 674 milhões.

"Ter uma demanda adequada de energia é essencial para que possamos abrir as portas do Estado para novos negócios, para atrair empresas dos mais diversos setores e para expandir ações que tem como objetivo o bem-estar de nossa população", comentou o governador.

O volume de recursos fortalece o fornecimento de energia elétrica, motriz do desenvolvimento local, auxiliando na manutenção do ritmo de crescimento dos últimos anos. "Não podemos falar em estado próspero e em desenvolvimento sem ter os investimentos necessários em energia elétrica, sãocoisas que caminham conjuntamente", comentou o secretário de Desenvolvimento, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul, Jaime Verruck.

"Não dá pra atrair indústrias, ter novas habitações, se não houver esse atendimento direto da Energisa. Então a empresa veio aqui apresentar o investimento total para 2024, atendendo os principais pontos onde o Estado está crescendo. Os números deixam evidente que o consumo de energia sobe junto as taxas de crescimento do Estado", completou o secretário.

Atualmente, a Energisa atende 74 dos 79 municípios de MS, estando esse território todo eletrificado. O volume atual e a projeção de investimentos é considerada adequada, sendo que a concessionária já se prontifica a ampliar suas atividades para atender possíveis novas demandas que apareçam com novos grandes empreendimentos.

Confira abaixo as principais ações do Plano de Investimentos e Manutenção da Energisa MS. Estão previstas obras que envolvem ampliação de subestações e construção de redes:

• Ampliação da Subestação de Bataguassu, possibilitando o desenvolvimento da região e atração de novas indústrias.

• Ampliação da Subestação Pedra Redonda, em Itaquiraí, visando o desenvolvimento dessa importante região agrícola do sul do estado.

• Construção de Linha de Alta Tensão para conexão à Rede Básica de Iguatemi, que possibilitará conexão com a rede básica trazendo mais estabilidade e segurança para diversos municípios da região sul do estado: Eldorado, Iguatemi, Itaquiraí, Mundo Novo e Naviraí.

• Ampliação da Subestação de Bonito, permitindo o crescimento desse importante polo do turismo sul-mato-grossense.

• Diversos investimentos em todos os municípios da concessão visando a melhoria da qualidade do serviço.

