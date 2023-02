JD1TV: Na Câmara, Adriane fala em "trabalho conjunto por Campo Grande"

A Câmara Municipal de Campo Grande realizou, nesta quinta-feira (2), a Sessão Solene Inaugural da 3ª Sessão da 11ª Legislatura, ocasião em que a prefeita Adriane Lopes destacou a importância de ações conjuntas, em sua mensagem aos parlamentares.

Adriane Lopes elencou que Executivo e Legislativo devem se unir para o desenvolvimento da qualidade de vida e sustentabilidade. “Temos o desafio de, cada vez mais nos aliarmos. Vamos trabalhar juntos na construção de uma Campo Grande mais socialmente justa e repleta de oportunidades. Que essa Casa seja um palco de discussões respeitosas, como grande pilar da democracia”, disse Adriane Lopes.

Como investimentos, a prefeita mencionou o projeto Todos em Ação, com mais de 50 serviços oferecidos à população, além da continuidade de obras de infraestrutura. A revitalização da Feira Central e do novo acesso às Moreninhas foram mencionados.

O presidente da Câmara, vereador Carlão elencou responsabilidade dos parlamentares para conduzir a cidade. "Nós temos essa responsabilidade, mesmo com pensamentos diferentes, pois é uma Casa plural. Temos que pensar primeiro na cidade e nas pessoas. Vamos estar prontos para ajudar a prefeita a resolver os problemas que existem na cidade. Não tem como melhorar a vida das pessoas se não for com a boa política". Confira a declaração:

Deixe seu Comentário

Leia Também