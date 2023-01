JD1TV: Corrêa quebra protocolo e entrega "mimos" na Assembleia

No meio da posse realizada na Assembleia Legislativa neste domingo (1°), o presidente da Casa de Leis, deputado estadual Paulo Corrêa, quebrou o protocolo e entregou ‘mimos’ ao ex-governador Reinaldo Azambuja, para o atual governador Eduardo Riedel e ao vice Barbosinha.

“Antes de cantar o hino de Mato Grosso do Sul, queria ferir o protocolo para fazer um presente ao governador Reinaldo Azambuja. Como é improviso, estou falando de coração. Eu vi o pessoal dando um monte de presente a Azambuja como vara de pesca, linha, isca, caixa de pesca, carretilha... vi todo mundo fazendo isso. Como eu quero que ele pesque pouco, em nome da Assembleia e da 11° Legislatura, nós já estamos dando o peixe”, finaliza.

Reinaldo ganhou um quadro com um peixe pintado. A ação tirou risadas de quem estava presente na sessão especial de hoje.

Para Riedel, Paulo Corrêa deu um quadro com a ave tuiuiú alçando voo. “Quero também fazer um mimo, em nome da 11° Legislatura, ao governador empossado Eduardo Riedel. Durante a campanha nós levamos as propostas com muito orgulho do nosso candidato. Nós falamos que o Mato Grosso do Sul ia decolar. Decola Eduardo Riedel!”, disse.

“Por fim, quero também fazer um mimo ao vice-governador. Vou dar para ele o peixe mais difícil de pescar no rio, a piraputanga”, comentou Paulo Corrêa ao entregar o quadro a Barbosinha.

Após as entregas, o hino de Mato Grosso do Sul foi executado na sessão especial de posse. Assista aos vídeos das entregas a Azambuja e Riedel:

