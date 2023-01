JD1TV: Dificuldade no secretariado foi "cumprir as exigências", afirma governador

Após a solenidade de posse, o governador Eduardo Riedel participou de uma coletiva de imprensa na Assembleia neste domingo (1°).

Quando perguntado pela reportagem do JD1 Notícias sobre a dificuldade para montar o secretariado, Riedel disse que o mais difícil foi encontrar nomes qualificados de maneira ampla.

“Não é fácil encontrar pessoas que tenham conhecimento da área e ao mesmo tempo interlocução ampla e política não só com a classe política, mas com a sociedade. Então encontrar nomes que tenham essa capacidade e competência que a gente exige é sempre um desafio. Mas Mato Grosso do Sul tem excelentes quadros que estão ai colocados para fazer a diferença”, respondeu ele ao JD1.

Assista ao momento em que Riedel da a resposta a nossa equipe:

