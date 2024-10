JD1TV: Em Londres, Riedel exalta Mato Grosso do Sul

O Lide Brazil Conference London com o jornal Folha de São Paulo e o portal UOL acontece desde segunda (28) e vai até amanhã (30), na Capital da Inglaterra e neste segundo dia de evento teve painel com o governador Eduardo Riedel.



O governador foi palestrante do painel que destaca o Meio Ambiente como recurso econômico e destacou que 4 milhões de hectares saíram da baixa produtividade em Mato Grosso do Sul para alta produtividades, evidenciou o crescimento da Suzano no estado e falou sobre conectividade. Riedel também falou sobre a negociação de 870 km de rodovias estaduais e federal na Bolsa de Valores. Assista:

Riedel foi a Londres acompanhado pelo Secretário de Estado de Meio Ambiente, Desen- volvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação, Jaime Verruck, e do Secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica, Rodrigo Perez.

Outros nomes confirmados são Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central; Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados; o ex- -presidente Michel Temer; os governadores Mauro Mendes (MT) e Ibaneis Rocha (DF) e Robert Wigley (presidente da associação do setor bancário e de serviços financeiros).

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também