JD1TV: Inauguração de escritório chileno deve 'fortalecer relações', diz Adelaido

Ampliando as negociações internacionais através do Oceano Pacifico, a Prefeitura de Campo Grande participou da inauguração do escritório chileno na Capital. O secretário Sidagro (Secretaria Municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio), Adelaido Vila, disse ao JD1 Notícias que agora “as relações que estavam sendo construídas serão fortalecidas e intensificadas”.

Em entrevista ao Portal, Adelaido falou que o papel da Sidagro é fazer conexões. “Trazemos o empresário local, regional e nacional, mostrando pra eles as oportunidades. Com isso, desenvolvemos uma cultura dentro de Campo Grande de internacionalização, mostrando todas as potencialidades que temos na nossa cidade. Esse é o momento de saímos de uma dependência de todos os produtos vindos pelo Oceano Atlantico e passarmos a ser um grande distribuidor de produtos para todo o Brasil”, explicou.

A presidente da FCDL (Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Rio Grande do Sul), Inês Santiago, comentou com a reportagem que a visão é fazer a internacionalização do varejo de Mato Grosso do Sul.

“Estamos desde o ano retrasado fazendo o alinhamento com os países que estão nas rotas de integração latino-americana justamente para que nós possamos fomentar o varejo de MS através do Pacífico e não mais somente do Atlantico. Os produtos, que muitas das vezes são comercializados aqui, chegam através do Porto de Santos, vindo para MS via terrestre encarecendo nossos produtos, tornando nosso estado pouco competitivo”, detalhou.

Inês disse ainda acreditar ao explorar essa nova oportunidade, os produtos comercializados dentro do estado devem ser ‘barateados’.

