JD1TV: Júlio promete "olhar diferenciado" para região do Campo Nobre

O líder comunitário e candidato a vereador, Júlio do Campo Nobre, esteve em uma sabatina do JD1, e nela afirmou que deseja fazer a ponte entre o bairro Jardim Campo Nobre e a Câmara Municipal.

Ele afirmou que o bairro é esquecido pelo legislativo, e quer ter um espaço na Câmara para olhar para a população da região. Além disso, Júlio pretende levantar a bandeira do esporte.

Mesmo não sendo a mais importante, ele pretende trabalhar pela causa, junto da saúde, educação e segurança pública.

Assista:

