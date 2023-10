JD1TV: Prefeitura iniciou recuperação da cidade ainda ontem

Dando uma resposta rápida aos estragos causados pela tempestade que atingiu Campo Grande na tarde de quinta-feira (19), a prefeita Adriane Lopes esteve coordenando as equipes da prefeitura e da defesa civil no início da noite, para tentar minimizar os impactos causados pelos ventos.

Por toda a cidade, algumas vias públicas foram obstruídas por quedas de árvores. Os trabalhos continuam acontecendo nesta sexta-feira (20), para que seja feita a restauração de semáforos desligados e a limpeza de galhos.

Junto a Agetran, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Guarda Civil Metropolitana e Sisep, a prefeita acompanhou os trabalhos. “As nossas equipes estão a postos em toda Campo Grande removendo as árvores das vias. Por isso pedimos para que a população tenha muito cuidado ao se locomover nas ruas da Capital”, disse Adriane em um vídeo publicado nas redes sociais.

Alguns pontos mais críticos, como nas áreas da Rua Bahia com a Avenida Afonso Pena, Bahia com a 15, Ceará em frente à Uniderp e Viaduto da Ceará com Afonso Pena, estão recebendo atenção redobrada. Além disso, duas equipes da Semadur também estão em operação; recentemente, liberaram a Avenida Arthur Jorge com a Dolor de Andrade.

No caso de emergência, a população poderá acionar a Defesa Civil no 199, Guarda Civil Metropolitana no 153 ou o Corpo de Bombeiros no 193.

Assista ao vídeo publicado pela prefeita:

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também