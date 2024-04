JD1TV: Reinaldo diz que problemas locais "pesarão mais" que Bolsonaro

O ex-governador Reinaldo Azambuja esteve nos estúdios do JD1 Notícias nesta segunda-feira (22), analisando o desempenho do governador Eduardo Riedel e também trazendo suas perspectivas para a eleição de Campo Grande.

Segundo ele, a gestão de Riedel trouxe um grande crescimento para o estado, "vivemos um momento muito especial hoje, um dos maiores crescimentos do Brasil, um dos maiores investimentos per capita de todo país; então o preparo do Eduardo, o conhecimento dele da máquina pública, ajudou muito", enfatiza.

Reinado defendeu ainda que o candidato à prefeitura de Campo Grande, Beto Pereira, é o mais qualificado para dar conta das dificuldades que a capital enfrenta. "Já foi prefeito de uma cidade pequena, que é aqui ao lado, Terenos, mas deu conta do recado; foi o melhor prefeito que aquela cidade teve, transformou Terenos em uma cidade bem melhor, eu não tenho dúvida que o Beto Pereira terá capacidade, se eleito for, de fazer as grandes transformações e reformas que Campo Grande precisa", enfatiza.

O ex-governador comentou ainda que o possível apoio do Bolsonaro à atual prefeita não o assusta, já que "o eleitor vai focar muito no candidato para dizer assim: quem tem condições de resolver os problemas que não foram resolvidos nos últimos 12 anos?", destacou criticando a falta de investimento na saúde, como nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs).

Assista:

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também