JD1TV: TRE faz recontagem e confirma Duarte na Assembleia

Acabou agora há pouco no Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) a recontagem dos votos da eleição de 2022 para a vaga de deputados estadual, após a anulação dos sufrágios do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB) em Mato Grosso do Sul, conduzindo Paulo Duarte (PSB) de volta à Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems).

A recontagem dos votos, realizada por ordem do presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes, em 26 de fevereiro, aconteceu em reunião pública, às 13h30, no e foi conduzida pelo presidente do TRE-MS, Desembargador Paschoal Carmello Leandro.

Em entrevista ao JD1, Paulo Duarte afirmou que o sentimento neste momento é “certeza de alegria por este momento, mas também de muita responsabilidade”, e que irá honrar os mais de 16 mil votos que recebeu.

O Desembargador Paschoal Carmello Leandro explicou à reportagem como funciona o processo de recontagem, e detalhou que “já foi expedido o diploma”, além dos registros necessários na Justiça Eleitoral, para Paulo Duarte, que oficialmente se torna o mais novo deputado estadual sul-mato-grossense.

Confira as entrevistas:

