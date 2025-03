Julgamento por transparência de emendas parlamentares deve terminar nesta semana

Sarah Chaves, com Agência Câmara

O Supremo Tribunal Federal (STF) aprovou por maioria, o plano que garante maior transparência nas emendas parlamentares. Agora é preciso aguardar pelo término do julgamento, cujo prazo é a próxima quarta-feira (5).

Após o resultado final, as propostas apresentadas no plano poderão ser colocadas em prática.

Os repasses de boa parte dos recursos das emendas estavam suspensos porque o ministro Flávio Dino entendeu que não havia respeito aos critérios de transparência na execução das emendas. Por causa do impasse, o Congresso Nacional ainda não votou o Orçamento de 2025 (PLN 26/24).

Cinco ministros já confirmaram o entendimento do ministro Flávio Dino a favor do plano de trabalho, apresentado pelos poderes Legislativo e Executivo. A decisão de Dino tinha que ser chancelada pelo plenário do STF.



O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), disse que a solução para a execução das emendas é resultado dos esforços do Legislativo em dialogar com os demais Poderes. "É também um reconhecimento das prerrogativas dos parlamentares", afirmou o presidente nas suas redes sociais.

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), também elogiou o diálogo.

A comissão Mista de Orçamento da Câmara reúne-se no dia 11 de março para votar o Orçamento de 2025.

