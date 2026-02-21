Menu
Menu Busca sábado, 21 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Sebrae Delas Day Fev26 - #1
Política

Justiça barra 'adesivaço' do PL em Dourados aciona fiscalização imediata

Decisão aponta indícios de campanha antecipada

21 fevereiro 2026 - 10h51Sarah Chaves
Imagem ilustrativa de ato no Rio Grande do SulImagem ilustrativa de ato no Rio Grande do Sul   (Ronaldo Bernardi / Agencia RBS)

Justiça Eleitoral proibiu o adesivaço e qualquer material de campanha durante ato previsto em Dourados na manhã deste sábado (21), por suspeita de propaganda antecipada. A determinação veio antes mesmo do evento, com fiscalização no local e encaminhamento do caso à Procuradoria Regional Eleitoral.

O caso começou com uma representação do PT de Dourados contra um vereador e o diretório estadual do PL. Eles divulgaram um ato chamado 1º Adesivaço Flávio Bolsonaro, marcado para 21 de fevereiro, com convocação pública para distribuir adesivos antes do período oficial de campanha. O nome do senador Flávio Bolsonaro aparecia na chamada do evento.

O juiz entendeu que a preparação do evento e a previsão de distribuição massiva de material gráfico em fevereiro, fora da época permitida, configuram, ao menos em tese, ato típico de campanha antecipada. Por isso entendeu que deveria impedir a circulação desses materiais no dia marcado. Além disso, ordenou que um oficial de justiça fosse até o local e horário previstos para checar a situação.

Se a decisão não for cumprida, pode haver crime de desobediência eleitoral. Mesmo assim, o mérito da ação seguirá tramitando na Justiça.

Com o cancelamento do evento, o foco agora passa a ser a fiscalização e o acompanhamento do caso pelas autoridades competentes..

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

E-título
Política
Aldeias indígenas de Aquidauana recebem atendimento itinerante da Justiça Eleitoral
O presidente brasileiro está na Índia, em viagem oficial
Política
Lula defende que IA fique a cargo de instituição multilateral
Senador Nelsinho Trad
Política
Interlocução liderada por Nelsinho Trad antecede revés de Trump na Suprema Corte
Maicon Nogueira / Foto Izaias Medeiros
Política
VÍDEO: Vereador fala em impeachment de Adriane por não intervir no Consórcio Guaicurus
Prefeita Adriane Lopes
Justiça
PT processa Adriane por aumento 'acima do razoável' da taxa do lixo em Campo Grande
Eduardo Bolsonaro
Política
STF abre ação penal contra Eduardo Bolsonaro por coação
MS recebe encontro nacional de gestores para discutir planejamento e orçamento
Política
MS recebe encontro nacional de gestores para discutir planejamento e orçamento
Sessão desta quinta-feira
Política
Câmara aprova novo Prodes e garante mais segurança para empresários da Capital
Wilson Lands e Leinha
Política
Vereadores do Avante articulam intervenção na direção estadual
TCU fará visitas domiciliares para conferir dados do CadÚnico em 1.544 municípios
Transparência
TCU fará visitas domiciliares para conferir dados do CadÚnico em 1.544 municípios

Mais Lidas

Ederson foi assassinado com vários disparos
Polícia
Jovem foi assassinado com mais de 30 tiros na frente da esposa em Campo Grande
Equipes da polícia estiveram no local
Polícia
Jovem é assassinado durante a madrugada em bairro de Campo Grande
Garras realizou a prisão do foragido
Polícia
Condenado, traficante é preso pelo Garras ao sair de casa em Campo Grande
Reunião aconteceu durante essa semana
Polícia
Governo de MS publica promoções de PMs e bombeiros com efeitos retroativos a dezembro