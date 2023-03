LideranÃ§a da ComissÃ£o de Trabalho, Cidadania e Direitos Humanos Ã© definida

A Ata da Eleição e Posse do presidente e vice-presidente da Comissão de Trabalho, Cidadania e Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) foi publicada no Diário Oficial do Poder Legislativo na terça-feira (21).

Renato Câmara (MDB), Neno Razuk (PL), Professor Rinaldo Modesto (Podemos), Roberto Hashioka (União) e Lidio Lopes são os membros titulares da comissão indicados pelos blocos e partidos.

Os membros da comissão elegeram Lidio Lopes o presidente e Renato Câmara, vice-presidente em uma reunião no dia 7 de março.

A Comissão dá parecer em proposições que enfocam os direitos do índio, da criança e do adolescente, do idoso, do negro e da mulher. Também são analisados os aspectos positivos e negativos na segurança pública, no sistema penitenciário, na defesa e garantia dos direitos do cidadão e, ainda, nas questões referentes à defesa do consumidor.

