Lira quer votar PL das Fake News ainda no primeiro semestre deste ano

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), ainda tem planos de levar para frente a votação do Projeto de Lei (PL) que criminaliza a divulgação em larga escala de fake news, conhecido como PL das Fake News.

Segundo a coluna do Igor Gadelha, do portal de notícias Metrópoles, Lira afirmou a interlocutores que deverá pautar a votação da proposta no plenário da Câmara ainda no primeiro semestre deste ano, antes do recesso parlamentar de julho.

O projeto está parado desde maio de 2023, quando foi retirado da pauta por Lira, que não tinha certeza que teria votos suficientes para aprovar a matéria.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também