Lira diz que parlamentares responderão por atitudes e falas golpistas

Ao visitar um prédio do Batalhão da Polícia Militar, que pertence à Câmara dos Deputados, o presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), afirmou que todos os agentes públicos que tiveram alguma responsabilidade nos atos de vandalismo cometidos no dia 8 de janeiro contra os prédios públicos dos três Poderes serão responsabilizados, mesmo se forem parlamentares.

Lira chamou a atenção ainda que para o fato de haver parlamentares divulgando informações falsas de que não houve invasão à Câmara e destacou que esses deputados responderão por essas falas.

“Todos que tiveram responsabilidades serão punidos, inclusive parlamentares que postaram vídeos publicando inverdades sobre as agressões ao prédio da Câmara. Todos viram, foi gravíssimo. Um parlamentar eleito não pode divulgar informações que não condizem com a realidade”, afirmou.

Arthur Lira estava acompanhado da governadora do Distrito Federal em exercício, Celina Leão, e o interventor federal na segurança do DF, Ricardo Capelli.

