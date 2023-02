Londres Machado será líder do Governo na Assembleia Legislativa

O deputado constituinte Londres Machado (PP) foi indicado para a liderança do Governo do Estado na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul e se prepara para estrear em uma atribuição estratégica para a aprovação de projetos importantes.

O presidente Gerson Claro (PP) exaltou a escolha do governador Eduardo Riedel (PSDB). “Parabenizo o governador por indicá-lo. Vossa Excelência, além de líder do Governo, é o líder de todos nós. Parabéns ao governado Eduardo Riedel, eu tenho certeza que o Governo ganha com isso, e os deputados vão ganhar muito com o trabalho de Vossa Excelência”, destacou.

Londres Machado deverá ser oficializado nos próximos dias em publicação no Diário Oficial Eletrônico da ALEMS. O parlamentar iniciou este ano o 13º mandato de deputado estadual, e agora integra o Partido Progressista (PP), fez parte da Assembleia Constituinte, instalada em 1979, e comemorou a oportunidade de desempanhar função inédita na trajetória política. “Fomos convidados pelo governador [Eduardo Riedel], eu e o deputado Pedrossian Neto (PSD), para assumirmos a liderança e vice-liderança do Governo, e há coisas que a gente não pode deixar de aceitar", disse.

"Eu quero ser um líder, não do confronto, não só do plenário, mas o líder do gabinete, quando precisarem de mim, da minha presença, estaremos prontos para atender, e com o apoio de Deus que não vai nos faltar, e dos ilustres colegas, vamos vencer, e Vossa Excelência na direção da Casa que aplica o regimento rigorosamente, fará com que todos possam apresentar aqui suas propostas. Não teremos nenhum problema nesta Casa porque são deputados que estão realmente interessados para que nosso Estado progrida”, afirmou.

O deputado Pedro Pedrossian (PSD), indicado a vice-líder anunciou que o convite partiu dele. “De um lado o decano, com 13 mandatos e de outro o novato em sua segunda semana. A mistura do experiente e do sangue novo, essa é a característica desse governo, a busca de conciliar as vezes antagonismos, buscar harmonia, unidade, buscar o debate democrático que engradece. Serei um soldado, não apenas do Governo, mas de Mato Grosso do Sul”, afirmou.

Composições

No Bloco 1 - Partidos (MDB, PR, PL, Podemos, Progressistas e PSD) estão os deputados - Junior Mochi (MDB), Renato Câmara (MDB), Marcio Fernandes (MDB), Coronel David (PL), Neno Razuk (PL), Antonio Vaz (Republicanos), Rinaldo Modesto (Podemos), Londres Machado (PP), Gerson Claro (PP) e Pedrossian Neto (PSD). Márcio Fernandes foi indicado como líder do bloco G10.



Bloco 2 – Partidos (PSDB, União Brasil, PDT) estão - Mara Caseiro (PSDB), Roberto Hashioka (PSDB), Lia Nogueira - vice-líder (PSDB), Paulo Corrêa (PSDB), Jamilson Name Líder- (PSDB), Zé Teixeira (PSDB), João Cézar Mato Grosso (PSDB) e Lucas de Lima (PDT).

A bancada do Partido dos Trabalhadores (PT) deve ser liderada pelo deputado Amarildo Cruz, e o vice será Zeca do PT. Já os deputados Lidio Lopes (PATRI), João Henrique Catan (PL) e Rafael Tavares (PRTB) serão independentes na Casa de Leis.

Nos próximos dias devem ser oficializados todos os nomes indicados na sessão ordinária. Também devem ser formadas e publicadas as comissões, frentes parlamentares e demais grupos de trabalho que fazem parte da ação legislativa promovida pela Casa de Leis, a Casa do Povo.

