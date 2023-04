Lula chega à China

O presidente Lula chegou, no final da tarde desta quarta-feira (12), em Xangai, na China, acompanhado da primeira-dama, Janja, para a primeira visita oficial ao país asiático, com o objetivo de fortalecer os laços com o Brasil.

Lula e Janja foram recepcionados com flores e cumprimentados pelo vice-ministro das Relações Exteriores da China, Xie Feng.

Na quinta-feira (13) de manhã, Lula deve acompanhar a posse da ex-presidente Dilma Rousseff como presidente do banco dos Brics, formado pelo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.

Além da passagem pela China, Lula também fará uma visita oficial, de um dia, aos Emirados Árabes no próximo sábado (15).

