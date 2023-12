Lula coloca Brasil à disposição para sediar mediações entre Venezuela e Guiana

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva reafirmou nesta quinta-feira (7) que o Brasil estará disponível como sede das mediações entre Venezuela e Guiana, que disputam o controle da região de Essequibo.

Em seu X, antigo Twitter, o presidente afirmou que o continente sul-americano não precisa de uma guerra.

“O Brasil está à disposição para sediar quantas reuniões de negociação forem necessárias”, escreveu o presidente.

“Vamos tratar com carinho, porque a coisa que não queremos aqui na América do Sul é guerra. Não precisamos de guerra, não precisamos de conflito”, completou Lula.

Um assunto importante que temos que debater é a questão do Essequibo. O Mercosul não pode ficar alheio ao tema. Sugiro que o companheiro presidente de turno da Celac possa tratar o tema com as duas partes: a Guiana e a Venezuela. O Brasil está à disposição para sediar quantas…