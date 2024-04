Lula deve vetar projeto que põem fim às saidinhas de presos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve, segundo interlocutores, vetar o projeto que acaba com as saidinhas temporárias de presos para visitarem suas famílias, também conhecidas só pelo nome saidinhas.

Segundo reportagem da Folha de S. Paulo, o presidente já sinalizou para diversos interlocutores que a decisão já está praticamente tomada.

Apesar dessa decisão, um grupo dentro do governo, liderado pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa, segue defendendo o fim do benefício, e se juntou com outros ministros e parlamentares da ala pragmática para tentar fazer Lula recuar de sua decisão.

Um dos argumentos defendido pelo grupo é que o presidente passará por um desgaste desnecessário, já que o Congresso aprovou em março o projeto, e que deve derrubar o veto presidencial logo em seguida.

Além disso, é apontando pelo grupo que o veto daria “lenha” para o discurso da oposição que o presidente e seu partido defendem criminosos.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também