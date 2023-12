Lula não irá para posse de Javier Milei, presidente eleito da Argentina

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidiu que não irá a posse do presidente eleito da Argentina, Javier Milei, que está marcada para o próximo domingo (10), e que enviará apenas o chanceler brasileiro Mauro Vieira como seu representante.

Segundo o portal Metrópoles, auxiliares avaliaram que o presidente avaliou que não haveria clima para ele comparecer à posse, já que foi xingado de “corrupto” e “comunista” pelo argentino durante sua campanha à presidência do país.

Apesar das afirmações, Milei mudou sua postura e até mesmo chegou a enviar uma carta convidando Lula para a posse, falando em “construção de laços” entre os dois países.

Anteriormente, a ministra cotada pelo recém-eleito presidente argentino para comandar as Relações Exteriores, Diana Mondino, afirmou que cortaria relações com o Brasil e a China. “Vamos parar de interagir com os governos do Brasil e da China”, afirmou.

No entanto, figuras da direita brasileira, como o ex-presidente Jair Bolsonaro e uma comitiva formada por senadores, deputados federais e estaduais e ex-ministros do governo anterior irão para a posse

Além disso, os governadores Tarcísio Freitas, de São Paulo; Ronaldo Caiado, de Goiás; e Jorginho Mello, de Santa Catarina, também marcarão presença na posse de Milei.

Deixe seu Comentário

Leia Também