Lula receberá comando temporário do Mercosul na terça-feira

O presidente Lula receberá, na próxima terça-feira (4), o comando temporário do Mercosul durante a 62ª Cúpula do Mercosul e Países Associados, que será realizada em Puerto Iguazú, na Argentina.

A presidência temporária do Mercosul, formado por Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, terá a duração de seis meses, e a expectativa é pela conclusão do acordo Mercosul-União Europeia durante o período.

Durante coletiva de imprensa nesta quinta-feira (29), em Brasília, o secretário de Assuntos Econômicos e Financeiros do Itamaraty, embaixador Maurício Carvalho Lyrio, explicou que o governo brasileiro está terminando de avaliar os pontos do acordo Mercosul-União Europeia.

Só após a análise que o acordo será apresentado aos parceiros do bloco, e depois encaminhado ao grupo econômico europeu.

Lyrio explicou que é "um processo que não é tão rápido, porque os acordos são muito delicados, exigiram um trabalho de coordenação interna muito intenso. O governo, na verdade, se iniciou há seis meses, então é um processo que exige muito cuidado da nossa parte. E, por isso, o governo brasileiro se dedicou nesse período a fazer essa avaliação. Acho que estamos muito próximos de apresentar aos parceiros do Mercosul as nossas avaliações e, posteriormente, apresentar aos parceiros da União Europeia."

