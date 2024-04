Lula se encontra com presidente da Colômbia e irá discutir eleições da Venezuela

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem agenda marcada na Colômbia nesta terça-feira (16), e irá se encontrar com o presidente do país, Gustavo Petro, para discutir, entre outros assuntos, as eleições na Venezuela e a crise diplomática entre Equador e México.

Na quarta-feira, Lula e Petro se encontram em Bogotá, capital colombiana, para assinar acordos bilaterais para cooperação no combate ao tráfico de pessoas, cooperação cultural e policial e desenvolvimento agrário.

Após o encontro, os presidentes devem almoçar na Casa de Nariño, residência oficial do presidente da Colômbia. No final da tarde, é esperada a presença dos dois no encerramento de um fórum empresarial.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também