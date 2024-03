O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, aceitou candidatura à reeleição após o Partido Socialista Unido da Venezuela (Psuv) ter oficializado a decisão em um comunicado.

Com eleições marcadas para 28 de julho, caso Maduro ganhe o pleito, essa será seu terceiro mandato.

O governo de Maduro e a oposição firmaram um acordo, em outubro do ano passado, para garantir a transparência e a lisura das eleições, além de permitir a participação de observadores internacionais.

Ainda não se tem um nome da oposição para participar do pleito, já que a justiça vetou a candidatura de María Corina Machado, que emergiu das primárias de outubro. O prazo para apresentação das candidaturas é 25 de março.

