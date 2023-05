Maduro visitará o Brasil para reunião com presidentes da América do Sul

Os presidentes de dez países sul-americanos, incluindo o venezuelano Nicolás Maduro, confirmaram presença na cúpula da América do Sul, marcada para a próxima terça-feira (30), em Brasília.

Dos presidentes, apenas a presidente do Peru, Dina Boluarte, não confirmou se virá ao evento. Atualmente o país passa por uma onda de protestos e enfrenta forte crise interna após a prisão do ex-presidente Pedro Castillo, que tentou fechar o Congresso em 2022.

O encontro promoverá o diálogo e a cooperação de questões regionais em comum dos países, "reativando a agenda de cooperação sul-americana em áreas-chave".

