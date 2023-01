Mansour Karmouche representará OAB no CNJ

Mansour Elias Karmouche, membro honorário vitalício e Conselheiro Federal, agora também é o novo representante institucional do Conselho Federal da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) no Conselho Nacional de Justiça.

Mansour não terá direito a voto, mas pode opinar nas questões que estiverem em pauta.

Ele foi nomeado pelo presidente da OAB Nacional, José Alberto Simonetti. No documento, o advogado estará a frente do cargo pelo período de 1° de fevereiro até 31 de janeiro de 2024.

"Certo de contar com sua dedicada colaboração, renovo os votos de elevada estima e distinta consideração", diz trecho do ofício assinado por Simonetti.

Para o presidente da OAB-MS, Bitto Pereira, a nomeação é uma vitória para a advocacia sul-mato-grossense e também que revela o trabalho desempenhado pela seccional no cenário nacional.

"Tenho plena convicção que o membro honorário vitalício Mansour Karmouche desenvolverá um trabalho digno de aplausos na honrosa missão de representar a advocacia brasileira no Conselho Nacional de Justiça", afirmou.

O único advogado sul-mato-grossense que havia ocupado esse cargo foi o Doutor Ary Raghiant Neto, hoje Desembargador no TJMS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul).

