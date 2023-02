Marcio Fernandes quer presidir MDB

Almejando crescimento no partido, o deputado estadual Marcio Fernandes (MDB-MS) estuda conversas com aliados para presidência da sigla no Estado.



Ao JD1, Marcio afirmou que já mantém conversa com o deputado e vice-presidente da Assembleia Legislativa, Renato Câmara, com o atual presidente da sigla em MS, Junior Mochi e com o ex-governador, André Pucccinelli. “Acredito que seja o momento de eu me apresentar como presidente, vários já tiveram essa oportunidade, principalmente o Junior Mochi, e eu agora no meu 5° mandato como deputado, conse, sempre acompanhando toda a trajetória política do ex-governador, sempre fazendo pelo partido que outros não fizeram, com o sacrifício de ir para uma eleição para prefeito da Capital porque ninguém quis entrar nessa disputa”, revelou Fernandes.

Ainda de acordo com o deputado, Renato já garantiu que o apoia, e André "não vê problema nenhum”.



Oswaldo Mochi Junior é presidente até agosto, mas caso o executivo aprove, a eleição de um novo presidente pode ocorrer até mesmo no próximo mês. "Acredito que tem que ser já, para discutirmos a aliança junto com o governador, será que os espaços que temos hoje, em agosto seriam os mesmos?", ressaltou deputado.



Marcio também fala sobre apoio do Chefe da Casa Civil, Eduardo Rocha e da ministra Simone Tebet. “Para ajudar a reconstruir o partido, seria um caminho de união, sem arestas. Quero construir isso em consenso com todas as lideranças e acredito na reaproximação com o PSDB, fui o único a apoiar o Riedel abertamente no 2° turno”.

Segundo Marcio, sua presidência abriria espaço no Governo de Riedel, levando o MDB a ser um dos principais aliados neste mandato, gerando a restauração do partido.

