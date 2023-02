Marcos do Val acusa Silveira e Bolsonaro de terem planejado golpe após eleições

O senador Marcos do Val (Podemos-ES) divulgou uma suposta troca de mensagens com o ex-deputado Daniel Silveira, onde é discutida um plano para um golpe de Estado e para impedir a posse do presidente Lula. As informações são do g1.

Na conversa, divulgada por do Val à imprensa, Silveira disse que o plano do golpe ficaria "restrito a um círculo de 5 pessoas", e que a articulação “salvaria” o Brasil.

"Se aceitar a missão, parafraseando o 01, salvamos o Brasil", diz um dos trechos da suposta conversa entre o ex-deputado e o senador.

Nas mensagens não se sabe a quem Silveira se refere com o apelido de 01, porém, o apelido é utilizado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro para se referir ao seu filho mais velho, Flávio Bolsonaro.

Nesta quinta-feira (2), do Val acusou Bolsonaro e Silveira de terem organizado uma reunião, em dezembro de 2022, para propor o envolvimento do senador em um plano golpista.

"Eles me disseram: 'Nós colocaríamos uma escuta em você e teria uma equipe para dar suporte, e você vai ter uma audiência com Alexandre de Moraes, e você conduz a conversa pra dizer que ele está ultrapassando as linhas da Constituição. E a gente impede o Lula de assumir, e Alexandre será preso'", relatou o senador ao g1.

Após a divulgação das conversas, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes autorizou que seja tomado depoimento de Marcos do Val na investigação que apura atos golpistas.

Confira as mensagens:

