Marco Feliciano confirma que Bolsonaro quer Moro como vice

Mauro Silva, com informações do Congresso em Foco Uol

De olho nas disputas das eleições de 2022 muito já tem se falado dos planos do presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido). Agora uma declaração do deputado, Pastor Marco Feliciano (sem partido), sinaliza que o ministro da Justiça, Sérgio Moro, já é o escolhido para ser o vice de Bolsonaro na disputa para se manter no Palácio da Alvorada por mais quatro anos.

O pastor Feliciano concedeu uma entrevista ao programa Pânico da Rádio Jovem Pan. Ao ser questionado se ele seria o candidato a vice-presidente de Jair Bolsonaro e se irá para o Aliança do Brasil, Feliciano diz “mas o vice-presidente para 2022 já tem nome: Sergio Moro".

Marco disse que apenas confirmou o que Bolsonaro já tem dito à imprensa, mas sem apontar em qual veículo de comunicação foi feito tal declaração.

O deputado comentou também que sua filiação ao Aliança ainda não é certa.“Eu estou sem partido ainda. Oito partidos já me procuraram e querem que eu me filie a eles. Eu não sentei com o presidente ainda. Já tem quarenta dias que eu não estou pessoalmente com o presidente, a gente se fala todo dia pela internet, pelo Whatsapp. Eu vou estar pessoalmente com ele terça-feira, inclusive para perguntar sobre isso, saber o que ele pensa", finalizou.

Deixe seu Comentário

Leia Também