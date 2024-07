Marcos Pollon deixa comando do PL em MS

O deputado federal, Marcos Pollon, que ficou pouco mais de um ano como presidente do Partido Liberal (PL) de Mato Grosso do Sul, avisou nesta quinta-feira (4) que deixará o comando da Executiva Estadual.

De acordo com a sigla, a decisão ocorre após um pedido da Presidência Nacional do PL, com anuência de Jair Bolsonaro.

"Recebi hoje a informação do Waldemar da Costa Neto que não estarei mais a frente da gestão do partido. Agradeço a todos que ombrearam comigo nesta trajetória e dos que precisarem de mim, e do meu mandato de deputado federal, comunico que sigo à disposição", falou Pollon, que deverá ainda seguir filiado ao PL, partido pelo qual se elegeu em 2022 com 103 votos da população.

Durante a gestão de Pollon, o PL teve pela primeira vez dirigentes ativos nos 79 municípios. “Estamos em um Estado onde a política conservadora tem a maioria da população, portanto o eleitor precisa na campanha eleitoral se sentir representado, ver nas opções, nomes e projetos que tenham coerência ao que foi o Governo Bolsonaro", fala Pollon.

O deputado será substituído por um nome que ainda deve ser indicado pelo presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto.

