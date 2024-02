Pollon desconversa sobre mudança de posição de Bolsonaro

Após entrevista concedida ao portal CBN Recife nesta quarta-feira (21), rumores de que o ex-presidente Jair Bolsonaro apoiaria a reeleição da prefeita de Campo Grande Adriane Lopes (PP), cresceram. Em sua fala, Bolsonaro afirmou, mais uma vez, estar alinhando as opções para as eleições municipais deste ano, gerando dúvidas quanto ao apoio a possível candidatura do deputado estadual João Henrique Catan (PL).

"Estamos acertando agora com a Tereza Cristina sobre Campo Grande, em MS, e com o deputado Pollon, que é presidente estadual de lá. Eu não estou batando o martelo, é o presidente estadual que está batendo o martelo", declarou Bolsonaro em entrevista.

No entanto, segundo o presidente do PL de Mato Grosso do Sul, Marcos Pollon, a escolha deve partir do ex-presidente. "A escolha do nosso futuro candidato a prefeito em Campo Grande será do Presidente Bolsonaro. Ele tem ótimas alternativas, três figuras de muito destaque no partido com essa condição, e dentre eles fará a definição. Não tem nada certo ainda, mas, até pelo nosso projeto, o caminho deve ser de uma candidatura própria", disse.

De acordo com o partido, na disputa interna aparecem João Henrique Catan, Coronel David e Rafael Tavares, eleitos para Deputado Estadual em 2022.

"Nestas eleições, certamente, não haverá uma repetição do que houve há dois anos. Aquele que tiver o apoio do ex-presidente contará com isso de forma exclusiva. Vale lembrar que, em MS, após uma intervenção dele, houve uma considerável mudança no final do primeiro turno, o que mostra uma sintonia única do nosso projeto com a população", destacou Pollon, que possivelmente terá o anúncio oficial das pré-candidaturas dos diretórios municipais neste mês de março.

