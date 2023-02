Marquinhos não vê problema em disputar vereança

Assumindo um novo compromisso político nos próximos dias, o ex-prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad, retoma à cena política em março, na presidência municipal do PSD. Ao JD1, ele destacou quais serão os principais desafios.

Ele já havia anunciado no início deste ano que assumiria o partido, o que deve se concretizar, segundo ele, no começo do mês. “Vamos garantir nomes qualificados para a chapa de vereadores e ouvir a todos sobre candidatura própria e decidiremos coletivamente. Os vereadores e filiados terão voz ativa”, assegurou.

Na presidência do partido, ele precisará manter a bancada do PSD na Câmara. Atualmente, o partido tem a maior bancada na Capital, com oito vereadores.

Recentemente veio à tona uma possível candidatura de Marquinhos para vereador. Segundo ele, a lei o permite disputar uma cadeira, mas ainda não está nada decidido.

“A lei me permite disputar a vereador, mas ainda não sei. Vou sentar com os membros do partido, uma vez que as decisões são por maioria. Se os membros do partido entenderem que eu deva fortalecer a chata de vereadores, estarei à disposição. Se eles entenderem que não, não colocarei meu nome a vereador”, afirmou.

Questionado quanto ao sobrinho vereador Otávio Trad, o ex-prefeito alegou não ver problema caso decidam por sua candidatura. “Já vi várias vezes familiares disputarem eleições. Como o Zeca do PT, que é tio do Vander Loubet, o Fabio Trad com o Mandetta, que são primos. Eu mesmo já disputei com um primo, o Paulo Siufi. São por volta 6 mil votos para se eleger, em um universo de quase 400 mil. Há lugar para todos", finalizou ele.

