Mesmo inelegível, Bolsonaro diz ser candidato em almoço com senadores

O ex-presidente Jair Bolsonaro, em almoço com senadores nesta terça-feira (18), reforçou que não abrirá mão da sua pré-candidatura à Presidência em 2026, mesmo estando inelegível até 2030.

Segundo informações da coluna Paulo Cappelli, do Metrópoles, Bolsonaro mencionou um levantamento do Paraná Pesquisas, que aponta para vitória do ex-presidente em um eventual segundo turno contra Luiz Inácio Lula da Silva no pleito do próximo ano. Bolsonaro apareceu com 45,1% de intenção de voto, enquanto Lula teve 40,2%.

Apesar do otimismo de Bolsonaro, senadores que participaram da reunião apontaram que a divulgação do resultado da pesquisa impediu a defesa de outras candidaturas, como a de Ronaldo Caiado, atual governador de Goiás, que é cotado pelo União Brasil, que teve senadores presentes no almoço, como um dos possíveis candidatos para o próximo ano.

Também participaram do almoço senadores do Republicanos, partido de Tarcísio Freitas, governador de São Paulo, que também é cotado como um dos possíveis nomes para a disputa presidencial.

