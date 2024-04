Ministro diz que Brasil precisa extrair petróleo até ter nível de país desenvolvido

Em entrevista à Folha de S. Paulo, publicada nesta quarta-feira (3), o ministro Alexandre Silveira, de Minas e Energia, disse o Brasil deve continuar a exploração de petróleo até alcançar os mesmos indicadores sociais de economias desenvolvidas.

"Na minha opinião, [o país vai explorar petróleo e gás] até quando o Brasil conseguir alcançar IDH [Índice de Desenvolvimento Humano] à altura do que atingiram os países industrializados, que hoje podem contribuir muito pouco com a questão ambiental porque se industrializaram muito antes de nós", afirmou o ministro.

Apesar de seu posicionamento, o Brasil entrou em acordo, durante a COP28 no ano passado, em Dubai, que irá se afastar gradativamente dos combustíveis fosseis, se comprometendo com uma transação para energia limpa.

Em contrapartida, o ministro é a favor da aplicação do chamado Imposto Seletivo, tributo criado pela reforma tributária de 2023 para itens que prejudiquem a saúde ou a natureza.

