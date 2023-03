Ministro do Meio Ambiente norueguês visita o Brasil para discutir o Fundo Amazônia

O ministro do Clima e Meio Ambiente da Noruega, Espen Barth Eide, estará no Brasil na próxima semana para discutir a retomada do Fundo Amazônia, já que o país europeu é o principal doador do fundo ambiental.

Eide estará no Brasil entre a quarta-feira (22/3) e o sábado (25/3), e se encontrará com autoridades, integrantes da sociedade civil e povos indígenas, além de Marina Silva, ministra do Meio Ambiente, Flávio Dino, ministro da Justiça, e Sônia Guajajara, ministra dos Povos Indígenas.

O Fundo Amazônia havia sido esvaziado durante o governo Bolsonaro por conta de decisões que violaram o contrato de cooperação. Em outubro do ano passado, logo após a vitória de Lula nas eleições, a Noruega anunciou que retomaria os repasses ao fundo, com R$ 3 bilhões dessa verba disponíveis para aplicação já em 3 de janeiro.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui . E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também