MJSP cria observatório de combate a violência contra jornalistas

O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) publicou nesta sexta-feira (17) a portaria que cria o Observatório Nacional da Violência contra Jornalistas e Comunicadores Sociais.

A criação do grupo já havia sido anunciada pelo ministro da Justiça, Flávio Dino, logo após as manifestações golpistas de 8 de janeiro, onde foram registrados casos de agressão contra jornalistas e funcionários da imprensa.

O grupo, que teve sua criação sugerida pela Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj), será permanentemente formado por representantes de organizações da sociedade civil.

O observatório irá monitorar casos relacionados a condutas violentas contra jornalistas e comunicadores sociais, apoiar as investigações que tratem de violências contra jornalistas e comunicadores sociais, e criar e manter banco de dados com indicadores sobre atos de violência contra esses profissionais.

A coordenação do observatório ficará a cargo da Secretaria Nacional de Justiça (Senajus), e a participação dos membros será remunerada.

